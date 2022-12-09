09.12.2022
10:00
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Происшествия

Якутянин под Новый год остался без икры и без денег

Якутянин лишился крупной суммы, пытаясь купить красную икру на сайте бесплатных объявлений

В г. Якутске 37-летний пожарный стал жертвой мошенников при покупке красной икры к новогодним праздникам.

Выяснилось, что мужчина увидел на одном популярном сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже икры из Камчатки по выгодной цене. Потерпевший позвонил продавцу, и они договорились о сделке. В качестве предоплаты он внес 200 000 рублей на счет лже-продавца. В свою очередь тот отправил якобы видео-подтверждение о том, что товар направлен в Якутск. Однако, на следующее утро потерпевший зашел в мессенджер и увидел, что «продавец» удалил всю их переписку и заблокировал аккаунт.

Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при покупке или продаже товара по интернету, не вносите предоплату — ни полную, ни частичную.

Если у Вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и обратитесь в полицию по телефону: 102.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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