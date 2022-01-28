Якутянин, победитель Ярыгинского турнира-2016, проиграл схватку 🤦‍♂️

Якутский легионер Ньургун Скрябин, выступающий за Беларусь, уступил победителю первенства мира среди юниоров Шамилю Мамедову из Дагестана. В случае, если его соперник пройдет в финал, то у якутянина появится шанс сразиться за бронзовую награду Ярыгинского турнира, пройдя через утешительные схватки, сообщает ЯСИА.

Ньургун Скрябин стартовал в весовой категории до 65 кг. Его первым соперником стал победитель первенства мира среди юниоров прошлого года Шамиль Мамедов из Дагестана. Весь исход поединка, к сожалению, решил один момент — дагестанец прошел за спину Скрябина и совершил накат, сделав счет 4:0 в свою пользу.

Во втором периоде за тридцать секунд до конца встречи якутянин смог удачно пройти за спину оппонента, но не успел провести накат — арбитр поднял борцов. Победитель Ярыгинского турнира 2016 года Ньургун Скрябин пытался отыграть разницу в счете, ему требовалось только два балла, но времени встречи не хватило.

В утренней программе в утешительных поединках также выступили якутяне Петр Константинов и Семен Владимиров, но проиграли схватки. Таким образом, сегодня остается только выступление лидера команды Виктора Рассадина в финале Ярыгинского турнира. С ним встретится Анзор Закуев из Кабардино-Балкарии. Борцы уже встречались несколько месяцев назад на турнире в Хасавюрте, только досрочную победу со счетом 11:1 одержал Рассадин. Финалы начнутся сегодня с 20:15 по якутскому времени. А 29 января на ковер единственным из якутян выйдет капитан сборной республики Ньургун Сергин, он выступит в весе до 92 кг.