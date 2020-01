Якутянин победил в Иране!

View this post on Instagram

Пришёл, увидел, победил!!!👏👏👏👏 Хищник с лицом младенца, уроженец Верхневилюйского улуса Ньургун Александров (61 кг) в финале досрочно со счётом 11:1 одолел иранского 🇮🇷 борца Мирали Буфасадад и стал победителем международного турнира «Кубок Тахти» в Иране!!!✊️✊️✊️ Отлично прошёл в ноги, перевернул соперника несколько раз приёмом «крест» и в концовке эффектно со стойки бросил на 4 балла!!! 👍👍👍 В связи со сложными политическими отношениями Ирана с США 🇺🇸 никто не хотел ехать на иранский турнир, однако отважный якутский борец прилетел в Исламский Иран 🇮🇷 в одиночку и улетает домой победителем!!!🙏🙏🙏 Давайте поставим лайк ✅👌 бесстрашному воину Саха и его личному тренеру Гаврилу Игнатьеву!!! Тем самым, @nurgun_aleksandrov сделал отличный подарок нашему олимпийцу Александру «Пехлевану» Иванову на день рождения😁👏👍 Уруй-Айхал до5оттоор!!!!✊️✊️✊️ #бэстиинньюс