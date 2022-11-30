30.11.2022
11:30
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Судебная хроника

Якутянин по ночам занимался незаконными делами

SakhaLife.ru.

Прокуратура Усть-Янского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции).

В судебном заседании установлено, что подсудимый в сентябре 2022 года, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной продукции, находясь в своей квартире, с целью извлечения дохода, в ночное время вновь осуществил розничную продажу алкоголя.  

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 60 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящий суд.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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