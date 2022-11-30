Якутянин по ночам занимался незаконными делами

Прокуратура Усть-Янского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции).

В судебном заседании установлено, что подсудимый в сентябре 2022 года, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной продукции, находясь в своей квартире, с целью извлечения дохода, в ночное время вновь осуществил розничную продажу алкоголя.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 60 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящий суд.