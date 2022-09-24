24.09.2022
17:25
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Спорт

Якутянин Петр Захаров пробежит Берлинский марафон 2022

57-летний легкоатлет из Якутии Петр Захаров в это воскресенье попробует пробежать Берлинский марафон — один из главных забегов современности и крупнейших марафонов мира, сообщает «Спорт Якутии». Берлинский марафон традиционно проводится в последнее воскресенье сентября. Для Петра Захарова этот марафон станет третьим крупнейшим марафоном мира. В его активе также Чикагский и Бостонские марафоны, сообщает тгк «Спорт Якутии».

Фото: тгк "Спорт Якутии"
Источник: тгк "Спорт Якутии"

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