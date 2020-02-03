Якутянин перевел мошенникам кредитные 2 млн рублей

Он думал, что переводит их на «безопасный счет».

43-летнему жителю г. Удачный позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что с его счета произошло несанкционированное списание денежных средств, и ему необходимо заблокировать карту. Для этого злоумышленник попросил потерпевшего продиктовать СМС-коды, которые поступят ему на телефон.

После того, как заявитель выдал мошеннику всю необходимую информацию, с его карты произошло списание денежных средств в размере 96 000 рублей. Удивившись, мужчина спросил у «сотрудника банка» почему сняли деньги. На что он ответил: «Произошел сбой в системе. Волноваться не стоит, средства в течение дня вернутся в автоматическом режиме».

Далее в тот же день потерпевшему снова поступил звонок якобы из банка. Звонивший сообщил, что на его имя одобрен кредит. На следующий день потерпевший отправился в банк, где оформил кредит в размере 2 173 754 рубля.

Затем, следуя указаниям телефонного афериста, якобы в целях обеспечения сохранности денежных средств, перевел все свои деньги на «безопасный счет». После этого мошенник перестал выходить на связь, а мужчина обратился в полицию.

Уважаемые граждане! Полиция призывает вас быть бдительными и не реагировать на подобные телефонные звонки. Ни в коем случае не осуществляйте никаких финансовых операций под диктовку третьих лиц. В любом случае, если у вас появились какие-либо сомнения, позвоните на горячую линию банка, и уточните поступившую информацию.