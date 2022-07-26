Якутянин перевел аферистам полмиллиона рублей

В отдел МВД России по Алданскому району с заявлением обратился 26-летний электрогазосварщик одного из предприятий города. Потерпевший рассказал, что с абонентского номера «+7906-565-52-37» ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что на его имя оформлен кредит. Получив ответ, что заявок он не подавал, лжесотрудник убедил его совершить несколько операций и оформить кредит. Затем с номера «+7495-986-77-10» мужчине позвонил «следователь следственного комитета» и сказал, что в данный момент проводятся мероприятия по поимке недобросовестных сотрудников банка, которые раскрыли персональные данные клиентов.

Позже заявителю позвонил «персональный менеджер Вячеслав Амбросов» и объяснил, что необходимо сделать, чтобы не потерять деньги, после чего произойдет возврат средств. Когда потерпевший засомневался в законности этих действий, «Амбросов» любезно предложил обратиться в банк и убедиться, что он там действительно работает. Мужчина позвонил на «горячую линию» банка, где подтвердили, что сотрудник с таким именем у них действительно есть. После этого под диктовку злоумышленника потерпевший оформил кредит на сумму 299 000 рублей и перевел их. Поверив лжесотруднику, он также произвел перевод собственных средств в сумме 180 тысяч рублей на продиктованный счет. В последующем заявитель позвонил «следователю», чтобы уточнить, когда ему вернут деньги, на что тот успокаивал и предлагал подождать. Тогда потерпевший понял, что его обманули мошенники и, введя в заблуждение, похитили 479 тысяч рублей.

В полиции мужчина признался, что ранее из средств массовой информации знал о мошенниках, но аферисты были настолько убедительны, что он им поверил.

Полицейские в очередной раз призывают не быть излишне доверчивыми, проявлять бдительность и внимательность, только так можно противостоять мошенникам.

Не совершайте по просьбе незнакомых лиц операции с использованием банковской карты, а также не производите никаких манипуляций посредством платежного терминала (банкомата). В результате таких действий мошенники получают исчерпывающую информацию о счетах и переводят ваши денежные средства на свои банковские карты.