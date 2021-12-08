Якутянин передал в дар Национальной библиотеке 22 тома раритетного издания

Член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), председатель правления общественной организации «Якутская республиканская ассоциация студентов, аспирантов и специалистов с особыми образовательными потребностями», кандидат педагогических наук Пантелеймон Романович ЕГОРОВ из своей личной коллекции передал в дар Национальной библиотеке РС(Я) издание, вышедшее в добротном переплёте в 22 томах, — немецко-русский словарь (Deutsch-Russisches Wörterbuch). Многотомник выпущен рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля в 1967 году в г. Лейпциг (Германия).

Торжественная церемония передачи немецко-русского словаря состоялась в историческом зале Национальной библиотеки.

Пантелеймон Романович Егоров сотрудничает с немецкими университетами с 1993 года. Область взаимных интересов: развитие инклюзивного образования обучающихся с проблемами зрения.

При создании якутского алфавита рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля он использовал именно немецко-русский словарь, изданный с помощью немецкой краткописи, где увидел соответствующие буквы для якутского алфавита.

— В Германии все учебники рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля издаются в основном с помощью краткописи. Старшеклассники и студенты с проблемами зрения при записи лекций пользуются краткописью с целью экономии времени и написания больших объёмов текстов по системе Брайля, — говорит Пантелеймон Романович Егоров.

Этот немецко-русский словарь помог по словам Пантелеймона Романовича успешно изучить немецкий язык. Он надеется, что якутяне с проблемами зрения смогут в полной мере воспользоваться этим богатым словарём и достойно изучить немецкий язык.