30.11.2020
14:55
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Судебная хроника

Якутянин пал жертвой вредной привычки

Прокуратура Мегино-Кангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого уроженца села Павловск Мегино-Кангаласского района.

С. признан виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что в июле текущего года подсудимый, собрал для личного потребления листья и соцветия дикорастущей конопли общим весом не менее 187 грамм, то есть в крупном размере, которые впоследствии незаконно хранил при себе.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, наличия непогашенных судимостей мужчина осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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