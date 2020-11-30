Якутянин пал жертвой вредной привычки

Прокуратура Мегино-Кангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого уроженца села Павловск Мегино-Кангаласского района.

С. признан виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что в июле текущего года подсудимый, собрал для личного потребления листья и соцветия дикорастущей конопли общим весом не менее 187 грамм, то есть в крупном размере, которые впоследствии незаконно хранил при себе.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, наличия непогашенных судимостей мужчина осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.