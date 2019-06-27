Якутянин ответит за побег из колонии

Прокуратура Якутска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего неработающего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

Установлено, что обвиняемый 13 февраля 2019 осужден приговором Якутского городского суда с назначением наказания в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за совершение хищений чужого имущества.

При прибытии для отбывания наказания в колонию-поселение в установленном порядке был ознакомлен с условиями и порядком содержания в исправительном учреждении и предупрежден об уголовной ответственности за самовольное оставление места работы, нарушении границ территории учреждения и др.

Однако, 21 мая 2019 года осужденный, будучи выведенным для уборки подсобного хозяйства колонии, самостоятельно покинул территорию учреждения и находился на свободе до 23 мая 2019 года, когда был установлен и задержан в Якутске.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.