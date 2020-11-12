Якутянин ответит за ложный донос

Прокуратура Нюрбинского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, находясь в здании ОМВД России по Нюрбинскому району, будучи предупреждённым об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, написал заявление о привлечении к уголовной ответственности своего знакомого, указав в нем заведомо ложные сведения о якобы причинении ему им телесных повреждений, с применением, предмета используемого в качестве оружия.

В ходе проведения доследственной проверки вышеуказанный факт не нашёл своего подтверждения.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.