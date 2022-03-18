Якутянин ответит за дачу взятки лже-сотруднику ГИБДД

В отношении жителя Алданского района возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки

Старшим следователем следственного отдела по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего алданца по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291 УК РФ — покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2020 года мужчина, не имея водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, обнаружил в социальной сети объявление об оказании содействия в получении удостоверений любой категории.

Мужчина позвонил инициатору, который представился сотрудником ГИБДД и сообщил о возможности приобретения при его содействии водительского удостоверения без сдачи теоретического и практического экзаменов за денежные средства в сумме 53 тыс. 500 руб.

Подозреваемый, полагая, что мужчина действительно является сотрудником ГИБДД, направил ему свои личные персональные данные и перевел денежные средства.

Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам в связи с тем, что мужчина не являлся сотрудником ГИБДД и завладел денежными средствами алданца путем обмана.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Данное преступление выявлено сотрудниками полиции в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве. Личность лже-сотрудника ГИБДД установлена, он уже привлечен к уголовной ответственности.

Необходимо отметить, что при попытке дать взятку за незаконные действия уголовная ответственность наступает в независимости от личности получателя денежных средств. Согласно санкции Уголовного кодекса РФ, совершение данного преступления влечет наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до восьми лет.