Якутянин ответит в суде за распространение детского порно

Прокурор Мегино-Кангаласского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ (распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

По версии следствия, обвиняемый, распространил в одном из групповых чатом мессенджера “WhatsApp” 70 видеофайлов с содержанием порнографических материалов, в т.ч. с участием несовершеннолетних лиц.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового.

Преступление выявлено отделом «К» МВД по Республике Саха (Якутия).