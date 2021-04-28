Якутянин ответил за оскорбление полицейского

SakhaLife.ru.

Прокуратура Усть-Янского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

В суде установлено, что в конце декабря 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коридоре отделения полиции, куда он был доставлен, в присутствии третьего лица публично оскорбил оперативного дежурного дежурной части, находившегося при исполнении своих обязанностей, унизив его честь и достоинство.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, поведения подсудимого, его раскаяния в содеянном, признания вины как в ходе предварительного расследования, так и в суде, принесения им извинения сотруднику полиции, приговорил мужчину к штрафу в размере 15 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.