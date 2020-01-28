28.01.2020
10:16
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Судебная хроника

Якутянин отсудил у ПФР компенсацию за загранпоездку

Прокуратура Хангаласского района Якутии провела проверку по обращению пенсионера о защите его прав на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что заявитель отдыхал за пределами Российской Федерации, по приезду подал заявление в ГУ-Управление ПФ РФ в Хангаласском районе Республики Саха (Якутия) об оплате проезда к месту отдыха и обратно, в удовлетворении которого отказано по причине нахождения места отдыха за границей.

Учитывая, что гарантированное законом право на возмещение затрат по проезду в пределах территории Российской Федерации не может быть поставлено в зависимость от выбранного места отдыха, прокурор направил в интересах пенсионера исковое заявление в суд о возложении на пенсионный орган обязанности выплатить пенсионеру компенсацию понесенных расходов.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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