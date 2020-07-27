Якутянин отсидит 11 лет в тюрьме за убийство приятеля

Прокуратура Сунтарского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В судебном заседании установлено, что в дом к подсудимому, после совместного распития спиртных напитков и окончания застолья, вернулся его товарищ с требованием о его продолжении и, стуча в окно, разбил его остекление. В результате данного, между ними произошла ссора, в ходе которой у подсудимого возник умысел на убийство товарища, реализуя который, он, взяв кухонный нож, длиной клинка 20,3, нанес им через разбитый оконный проем один удар в область грудной клетки потерпевшего. В результате полученного ножевого ранения последний, скончался на месте происшествия.

Подсудимый совершил особо тяжкое преступление в период испытательного срока, назначенного ему приговором суда за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя по совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.