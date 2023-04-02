Якутянин отказался от участия в ЛГБТ-акции в НХЛ

Кузьменко об отказе от участия в ЛГБТ-акции в НХЛ: надеюсь, что мой выбор уважают.

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко заявил, что это был его выбор. Он надеется, что люди будут уважать этот выбор. Перед матчем с «Калгари» хоккеист отказался выходить на разминку в экипировке с ЛГБТ-символикой

Справка SakhaLife: Андре́й Алекса́ндрович Кузьме́нко (род. 4 февраля 1996 года, Якутск, Россия) — российский хоккеист, правый крайний нападающий, выступающий за клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Родился в Якутске в спортивной семье, его отец — хоккейный тренер, а мать увлекалась лыжами и велоспортом. В возрасте 5 лет вместе с семьёй переехал в Москву, там его отцу предложили работу тренера в хоккейной школе «Белые медведи», где Кузьменко играл до 12 лет под руководством отца.

Российский форвард клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко попросил всех уважать его выбор после отказа от участия в акции Pride Night («Вечер гордости») в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Я уважаю всех и уважаю выбор каждого. Надеюсь, что каждый сможет уважать мой», — цитирует Кузьменко журналист Tha Athletic Томас Дрэнс в своем Twitter.

На вопрос, беспокоится ли он о своей семье, Кузьменко ответил: «Без комментариев».

Кузьменко отказался надевать свитер с радужной символикой в поддержку ЛГБТ-сообщества перед матчем против «Калгари Флэймз». Он стал шестым игроком в НХЛ в нынешнем сезоне, отказавшимся от подобных акций. Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет заявил, что уважает решение Кузьменко.

«Ванкувер» в итоге уступил «Калгари» со счетом 4:5 в овертайме, Кузьменко отметился голевой передачей. На счету россиянина уже 69 (37+32) очков в 74 матчах. Он проводит дебютный сезон в НХЛ и уже установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб и набранных очков для игроков в первом сезоне в лиге.

В рамках Pride Night игроки НХЛ выходят на разминку перед матчем регулярного чемпионата в специальных радужных свитерах. Первым в нынешнем сезоне от участия в ЛГБТ-акции в НХЛ отказался российский защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов, который объяснил свое решение тем, что исповедует православие. Из религиозных же соображений в ней не участвовал в марте и вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Джеймс Реймер.

В конце января от формы в поддержку ЛГБТ отказались в «Нью-Йорк Рейнджерс», где играют Артемий Панарин и Игорь Шестеркин. В марте так же поступили в «Миннесота Уайлд». The Athletic тогда сообщал, что «Миннесота» отказалась от радужной формы из боязни навредить российским игрокам, в частности своей главной звезде Кириллу Капризову.

Позднее «Чикаго Блэкхокс» стал третьим клубом НХЛ, который отказался от этой акции. В команде объяснили решение заботой о безопасности российских игроков в связи с принятием в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

На прошлой неделе от акции отказались канадские игроки «Флорида Пантерз» Эрик и Марк Стаалы, поскольку форма с такой символикой противоречит их христианским убеждениям. А в начале этой недели в Pride Night не принял участия российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин, сославшись на законодательство своей страны.

Иван Витченко