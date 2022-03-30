Якутянин осужден за хранение и перевозку героина
В результате отработки полученной оперативной информации, сотрудниками подразделения охраны общественного порядка и сотрудниками ОКОН Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 30-летний житель города Якутска, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
При проведении личного досмотра сотрудниками транспортной полиции у мужчины обнаружены и изъяты два свёртка с наркотическим средством героин, общей массой около 90 граммов.
В ходе следствия установлено, что 30-летний местный житель приобрёл наркотик в Иркутской области для личного потребления.
Уголовное дело, возбужденное следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации было направлено в суд.
Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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