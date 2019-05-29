Якутянин осужден за хищение 87 тонн газового конденсата

Прокуратура Жиганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый, исполняя обязанности руководителя учреждения, являясь материально-ответственным лицом, оформив доверенность на одного из своих работников и введя в заблуждение работников филиала Жиганской нефтебазы, вывез на автомашине из хранилища нефтебазы свыше 87 тон нефтепродукта «Газовый конденсат стабильный» на общую сумму более 2 млн. 806 тыс. рублей, принадлежащего возглавляемому ему учреждению, которое присвоил и впоследствии распорядился по своему усмотрению.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому с учетом мнения государственного обвинителя, полного признания вины, частичного возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде 3 л. 6 м. лишения свободы условном с испытательным сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.