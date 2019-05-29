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Судебная хроника
29 мая 2019, 13:00
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Якутянин осужден за хищение 87 тонн газового конденсата

Прокуратура Жиганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый,  исполняя обязанности руководителя учреждения, являясь материально-ответственным лицом, оформив  доверенность на одного из своих работников и введя в заблуждение работников филиала Жиганской нефтебазы, вывез на автомашине из хранилища нефтебазы свыше 87 тон нефтепродукта «Газовый конденсат стабильный» на общую сумму более 2 млн. 806  тыс. рублей, принадлежащего возглавляемому ему учреждению, которое присвоил и впоследствии распорядился по своему усмотрению.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому с учетом мнения государственного обвинителя, полного признания вины, частичного возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде 3 л. 6 м. лишения свободы условном с испытательным сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

 

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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