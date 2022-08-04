04.08.2022
11:37
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Судебная хроника

Якутянин осужден к лишению свободы за повторное пьяное вождение

Он ранее уже был осужден за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В Вилюйском районе Якутии мужчина осужден к четырем годам лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Подсудимый ранее уже был осужден приговором суда за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Он вновь сель за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, тем самым поставил под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на четыре года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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