Якутянин осужден к лишению свободы за кражу ювелирных украшений

Прокуратура г. Удачного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя п. Айхал. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что подсудимый, после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, находясь у него дома, воспользовавшись тем, что последний уснул, снял с его пальцев золотые кольца, тем самым, совершил их кражу. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила 86 000 рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия непогашенной судимости приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Потерпевшему причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.