Якутянин оштрафован за надписи на заборе, дискредитирующие ВС РФ

В ходе обхода административного участка в центре города Якутска на ограждениях возле озера Талое сотрудники полиции обнаружили надписи на трёх языках, содержание которых было направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Участковые уполномоченные отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» провели проверку и установили правонарушителя. Автором надписей оказался 30-летний местный житель. В отношении гражданина полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Якутский городской суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.