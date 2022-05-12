12.05.2022
20:44
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Судебная хроника

Якутянин оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гр. Р., который, находясь в общественном месте, держал в руках плакат с надписью, дискредитирующей Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающие участие в специальной военной операции за пределами Российской Федерации. Таким образом, подрывал доверие к Вооруженным Силам Российской Федерации, дискредитировал проводимую Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, искажал её цели и задачи, провоцировал создание негативной оценки Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщается на сайте Якутского городского суда.

На основании имеющихся в материалах дела доказательствах, с учетом обстоятельств совершенного административного правонарушения, наступивших последствий, суд признал гражданина Р. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.3.3 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Фото: Sakhalife
Источник: сайт Якутского городского суда

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