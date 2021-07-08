Якутянин очень сильно обиделся

В дежурную часть полиции Кобяйского района обратился местный житель. По словам потерпевшего, во время его отсутствия неизвестный проник в его частный дом, разбил окно и похитил ноутбук. Общий материальный ущерб составил около 20 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого. Им оказался ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища 28-летний мужчина.

Установлено, что ранее злоумышленник распивал в компании приятелей спиртное. В ходе распития между двумя мужчинами произошла ссора. В тот же вечер подозреваемый решил отомстить обидчику и пошел к нему домой. Злоумышленник разбил окно частного дома, проник внутрь и похитил ноутбук, после чего скрылся.

Похищенный ноутбук был изъят полицией у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.