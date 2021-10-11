Якутянин обвиняется в развратных действиях в отношении мальчиков-подростков

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя одного из сел в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 135 УК РФ – развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц.

Как установлено предварительным следствием, в мае 2021 года с использованием сети интернет и мобильного приложения с возможностью обмена текстовых и видео-сообщений мужчина совершал развратные действия в отношении мальчиков-подростков.

Личность обвиняемого была установлена при проведении оперативных мероприятий, его задержали и по ходатайству следователя поместили под стражу. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.