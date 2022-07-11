Якутянин обвиняется в незаконной перевозке, сбыт и ношении огнестрельного оружия

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело в отношении бывшего продавца оружейного магазина, обвиняемого в хищении и реализации огнестрельного оружия на общую сумму более 800 000 рублей.

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), п. «в» ч. 3 ст. 226 (хищение огнестрельного оружия, лицом с использованием своего служебного положения), ч.ч. 1, 2 и 7 ст.222 УК РФ (незаконная перевозка и ношение огнестрельного оружия, незаконный сбыт огнестрельного оружия, а также гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия).

По версии следствия обвиняемый, в период с августа 2021 года по декабрь 2021 года, находясь на рабочем месте в помещении оружейного магазина, реализовал 3 огнестрельных оружия, полученные денежные средства от продажи присвоил. Также обвиняемый, используя свое служебное положение совершил хищение 21 единицы оружия из камеры хранения магазина, которые в последующем сбыл. Общая сумма причиненного ущерба составила более 800 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.