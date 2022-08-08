08.08.2022
09:21
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Происшествия

Якутянин обвиняется в нарушении авторских прав с ущербом на 25 млн руб

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Якутска. Он обвиняется в совершении 8 эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование авторских прав, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, в период с февраля по апрель 2020 года, незаконно с целью бесплатного распространения, используя свой сотовый телефон для загрузки, выкладывал ряд художественных фильмов в социальную сеть, без согласия правообладателя.

Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила более 25 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем следственного отдела по г. Якутску СУ Следственного комитета по Республике Саха (Якутия).

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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