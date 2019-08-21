Якутянин обвиняется в интернет-мошенничестве

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего ранее судимого уроженца Усть-Майского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), ч.1 ст.159 (мошенничество), ст.264.1 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст.2641 УК РФ) Уголовного кодекса РФ.

Проведенным следствием установлено, что в период с июня по ноябрь 2018 года обвиняемый разместил на различных сайтах в сети Интернет несоответствующее действительности объявления, содержащие заведомо ложные сведения о продаже и поставке в г. Якутск запасных частей к автомобилям разных марок. Не имея реальных намерений и возможности продажи и поставки автозапчастей, в ходе общения с гражданами, обратившимися к нему по объявлениям, умышленно ввел их в заблуждение о том, что имеет в наличии необходимые автозапчасти. В связи с чем, потерпевшие осуществили перевод денежных средств ему в общей сумме 58700 руб.

В феврале 2019 года обвиняемый, достоверно зная, что имеет непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. Во время поездки его действия были пресечены сотрудниками полиции.

После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.