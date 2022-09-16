Якутянин обвиняется в даче взяток сотруднику полиции

Житель Нерюнгри предстанет перед судом по обвинению в даче взяток сотруднику полиции.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в особо крупном размере и п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве в крупном размере.

Следствием установлено, что в период с января 2018 по ноябрь 2020 года обвиняемый осуществлял деятельность в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В данный период от себя лично и в качестве посредника от другого лица, осуществляющего аналогичную деятельность, он передал сотруднику территориального отдела внутренних дел взятки на общую сумму более 3 млн. рублей.

Денежные средства передавались сотруднику полиции за попустительство по службе и общее покровительство предпринимательской деятельности, позволяющих избежать проверок Отдела полиции и привлечения к установленной законом ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции.

Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого – гаражи, квартиры, земельные участки, а также автомобиль марки «Lexus LX 570» на сумму свыше 13 млн. 300 тыс. рублей.

В отношении сотрудника полиции в настоящее время продолжается расследование уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.