Якутянин обокрал односельчанина

Нерюнгринскими оперативниками установлен подозреваемый, в краже аппарата для сварки пластиковых труб стоимостью 6 000 рублей. Выяснилось, что 50-летний житель пос.Чульман подрабатывал на строительстве частного дома в посёлке и знал где находятся инструменты. Когда мужчине понадобились деньги на спиртное и сигареты, он проник на территорию стройки, и из помещения гаража похитил данный сварочный аппарат, который сбыл знакомому за 350 рублей.

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по «б», «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции напоминают, что сохранность вашего имущества в первую очередь зависит от вас самих. Позаботьтесь о том, чтобы гаражные помещения были заперты в ваше отсутствие, используйте надёжные запорные устройства.