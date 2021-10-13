Якутянин обокрал КАМАЗы ремонтников дорог

Оперативниками уголовного розыска отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» раскрыта кража, совершенная 20-летним жителем Якутска. Как оказалось впоследствии, его в недавнем времени уже привлекали к уголовной ответственности, но в виду молодого возраста и раскаяния, не стали лишать свободы.

Но молодой человек, несмотря на все свое шаткое положение, не смог побороть в себе тяги к чужому имуществу.

На этот раз подозреваемый не смог пройти мимо большегрузных автомашин, принадлежащих акционерной компании. Водители оставили технику на дороге, которую ремонтировали, и удалились на отдых. Вернувшись, они не обнаружили на четырех КАМАЗах аккумуляторов, а также инструментов. Общий ущерб составил около 150 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Он указал на место, где спрятал похищенное имущество, которое не успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».