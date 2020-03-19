Якутянин обогатил мошенников на полмиллиона

В полицию Ленского района Якутии обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что ранее увидел в интернете рекламу трейдинговой платформы и, желая заработать на бирже ценных бумаг, зарегистрировался на данном сайте. Сразу после этого ему позвонил мужчина, который представился интернет-трейдером и предложил свои услуги по ведению торгов.

Он предложил новому пользователю для начала перевести на счёт личного кабинета 55 000 рублей, после чего интернет-трейдер сможет совершать сделки от его имени. Мужчина согласился и перевел на указанный банковский счёт запрашиваемую сумму. Затем лжеспециалист несколько раз звонил заявителю и сообщал, что якобы все трейдерские операции проходят успешно, поэтому нужно отправить дополнительные денежные средства, чтобы заключать сделки на более крупные суммы. Также он один раз предложил вывести часть прибыли, и на карту заявителя даже были перечислены 24 000 рублей. После чего потерпевший, успокоившись, стал перечислять денежные средства по указанию лжетрейдера. Но прибыли на этот раз он не получил и понял, что был обманут. В общей сумме он перечислил аферистам 575 000 рублей.

Уважаемые граждане! Не доверяйте сомнительным предложениям и не переводите деньги по просьбе неизвестных вам лиц. Не стать жертвами мошенников вам поможет бдительность и ответственное отношение к конфиденциальной информации. Ни под каким предлогом не переводите свои деньги на счета неизвестных лиц. Если вы все же решили зарабатывать в инвестициях, то помните высокая доходность связана с высокими рисками для инвестора.