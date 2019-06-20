Якутянин не встал на путь исправления

Прокуратура Жиганского района приняла участие в рассмотрении судом представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания в отношении 45-летнего местного жителя, осужденного по приговору суда по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с возложением обязанностей.

Установлено, что осужденный, будучи предупрежденным о последствиях неисполнения возложенных судом обязанностей, неоднократно не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, без уведомления инспекции сменил место жительства, в период испытательного срока 5 раз привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

С учетом мнения прокурора, полагавшего удовлетворить представление уголовно-исполнительной инспекции, суд пришел к выводу, что осужденный должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, систематически не исполняет возложенные на него судом обязанности. В связи с этим условное осуждение отменено, осужденный взят под стражу в зале суда для исполнения наказания в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.