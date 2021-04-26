Якутянин не встал на путь исправления

Прокуратура Усть-Майского района Якутии приняла участие в рассмотрении судом представления начальника отделения МВД России по Усть-Майскому району об отмене условно-досрочного освобождения в отношении местного жителя.

Установлено, что в конце 2019 года гр. Т., ранее осужденный по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно на не отбытый срок 1 год 9 месяцев.

При этом, осужденный, не желая вставать на путь исправления, систематически употреблял спиртные напитки, за что 6 раз в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

В связи с этим, постановлением суда, с учетом мнения прокурора, осужденному условно-досрочное освобождение отменено с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на 1 год 9 месяцев.

Постановление суда вступило в законную силу.