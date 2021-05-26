26.05.2021
17:55
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Происшествия

Якутянин не вписался в опасный поворот

В Якутске пьяный водитель совершил съезд с дороги.

25 мая  около 11 часов дня 58-летний водитель  управляя автомобилем “Тойота Гайа”  по ул. Семенова со стороны п. Капитоновка в сторону п. Тулагино не выдержав соответствующую безопасную скорость движения, не справившись с управлением допустил съезд с проезжей части налево, в результате чего совершил наезд на дорожные знаки  п.п. 4.6 ПДД «ограничение скорости» и п.п. 1.12.2 ПДД «опасный поворот»,  повредив их. 

Бригада скорой медицинской помощи осмотрев мужчину доставила в больницу, где ему поставили DS: «ушиб грудной клетки», назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено что, пострадавший в момент происшествия был пристегнут ремнем безопасности,   при проверке документов у водителя не имелось  страхового полиса ОСАГО, также мужчина управлял автомашиной будучи лишенным права управления транспортными средствами  повторно сев за руль автомобиля с явными признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция  напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения знает каждый водитель.  Однако многие, к сожалению, считают, что небольшая доза алкоголя не влияет на качество управления транспортом и не может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Ситуацию с аварийностью в корне может поменять только изменение отношения  самих водителей к проблеме пьянства за рулем, а также их родных и близких, с молчаливого согласия которых нетрезвый водитель позволяет себе выехать на дорогу. Всегда помните о тяжелых, а порой и непоправимых последствиях, к которым может привести управление транспортным  средством в состоянии опьянения, помните о тех, чьи жизни уже унесла такая трагедия! Только совместными действиями – взаимопониманием и взаимоуважением, дисциплинированностью и осознанным выполнением всех требований Правил дорожного движения возможно обеспечить спокойствие и порядок на дорогах.

Телефоны дежурных  частей  Госавтоинспекции: 127, 8 (4112)- 352222, 8(4112) -473569,  в полицию 02.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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