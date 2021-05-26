Якутянин не вписался в опасный поворот

В Якутске пьяный водитель совершил съезд с дороги.

25 мая около 11 часов дня 58-летний водитель управляя автомобилем “Тойота Гайа” по ул. Семенова со стороны п. Капитоновка в сторону п. Тулагино не выдержав соответствующую безопасную скорость движения, не справившись с управлением допустил съезд с проезжей части налево, в результате чего совершил наезд на дорожные знаки п.п. 4.6 ПДД «ограничение скорости» и п.п. 1.12.2 ПДД «опасный поворот», повредив их.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрев мужчину доставила в больницу, где ему поставили DS: «ушиб грудной клетки», назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено что, пострадавший в момент происшествия был пристегнут ремнем безопасности, при проверке документов у водителя не имелось страхового полиса ОСАГО, также мужчина управлял автомашиной будучи лишенным права управления транспортными средствами повторно сев за руль автомобиля с явными признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения знает каждый водитель. Однако многие, к сожалению, считают, что небольшая доза алкоголя не влияет на качество управления транспортом и не может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Ситуацию с аварийностью в корне может поменять только изменение отношения самих водителей к проблеме пьянства за рулем, а также их родных и близких, с молчаливого согласия которых нетрезвый водитель позволяет себе выехать на дорогу. Всегда помните о тяжелых, а порой и непоправимых последствиях, к которым может привести управление транспортным средством в состоянии опьянения, помните о тех, чьи жизни уже унесла такая трагедия! Только совместными действиями – взаимопониманием и взаимоуважением, дисциплинированностью и осознанным выполнением всех требований Правил дорожного движения возможно обеспечить спокойствие и порядок на дорогах.

Телефоны дежурных частей Госавтоинспекции: 127, 8 (4112)- 352222, 8(4112) -473569, в полицию 02.