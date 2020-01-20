Якутянин не дотянул до Олимпиады

Якутские легионеры стартовали на международном турнире во Франции.

Во французской Ницце завершился 46-й Международный турнир «Гран-при Франции» памяти олимпийского чемпиона Анри Деглана. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 22 стран, в том числе и трое представителей якутской школы борьбы.

На этом престижном турнире из якутских борцов побеждал Дмитрий ШАДРИН из Среднеколымского улуса в далеком 2011 году, а в прошлом году отличились якутские белорусы — Владислав АНДРЕЕВ и Нюргун СКРЯБИН стали серебряными призерами, а Андрей БЕКРЕНЕВ – бронзовым медалистом.

Этот год является олимпийским, в августе в Токио пройдут Игры XXXII Олимпиады и для наших борцов каждый старт очень важен. Во-первых, идет отбор к предстоящему европейскому олимпийскому лицензионному турниру, который пройдет с 19 по 22 марта в Будапеште, где финалисты завоюют право участия в Играх-2020 для своей страны. Во-вторых, нашим легионерам В.Андрееву, Н.Скрябину и Н.Охлопкову надо прочно закрепиться в составе своих команд Белоруссии и Румынии, соответственно, ну и в-третьих, надо набирать соревновательный объем.

Состязания прошли с выбыванием после двух поражений, то есть борцы, не проигравшие ни одной схватки, боролись в группе «А», уступившие хоть одну встречу спускались в группу «Б», где надежда была только на «бронзу».

Заслуженный мастер спорта Беларуси Владислав Андреев на этот раз боролся в весе до 61 кг, где собралось 12 участников. Нюрбинец начал соревнования с победы над Тамерланом АЗИЗОВЫМ из Франции (8:3), затем обыграл призера кадетского первенства Европы Аюба МУСАЕВА (Бельгия) 6:1.

Финал. Против нашего борца вышел Шелтон МАК (США). Первая трехминутка закончилась в пользу крепкого американца, далее Владислав сравнивает счет, но за три секунды до конца, якобы, за пассивную борьбу арбитр дает балл сопернику. Белорусские тренеры пытались опротестовать это спорное решение, но безуспешно.

Впервые за несколько лет, бронзовый медалист чемпионата мира-U23 Николай Охлопков решил попробовать свои силы в олимпийской весовой категории до 57 кг (до этого он боролся в неолимпийском весе 61 кг). Но решение оказалось неудачным, в первой же встрече Коля уступил призеру международного турнира «Кубок Канады» Лигриту САДИКУ (8:9), а затем бурятскому легионеру белорусской сборной Димчику РИНЧИНОВУ (5:12).

Было видно, что сунтарец согнал слишком много килограммов, он буквально еле держался на ногах. Очевидно, что с такой борьбой Николай до Олимпиады не дотянет.

Мастер спорта международного класса Нюргун Скрябин (65 кг) сразу проиграл хозяину ковра, двукратному призеру чемпионатов Европы-U23 Ильману МУХТАРОВУ со счетом 11:12, хотя мог положить его на лопатки в первом периоде. В утешительной группе мегинец технически чисто превзошел немца Флориана ПОЛЯ (10:0), затем из-за снятия врачом экс-чемпиона мира армянина Девида САФАРЯНА победа присуждена якутянину.

Далее Нюргун снова встретился с И.Мухтаровым. На этот раз победа была на нашей стороне (14:4). А вот в борьбе за третье место якутский белорус уступил на туше Эвену ХЕНДЕРСОНУ из Соединенных Штатов Америки. В итоге якутянин занял пятое место.

Результаты

61 кг

Шелтон Мак (США) Владислав Андреев (Беларусь) Темерлан Азизов (Франция) Аюб Мусаев (Бельгия) Джабраил Цикиев (Франция) Леван Метревели (Испания)

65 кг