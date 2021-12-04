Якутянин назначен проректором МГУ им. Огарева

На должность проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности национального исследовательского Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева назначен якутянин Айдар ДМИТРИЕВ.

Об этом Айдар Аксентьевич @aidar_dmitriev сообщил на своей странице в Инстаграм: «МГУ им Огарева — достойный, славный и динамичный ВУЗ со своими традициями. Теперь стану его частью и буду работать во имя его развития, оправдывать оказанное мне доверие».

МГУ им. Огарева находится в столице Республики Мордовия Саранске, является крупнейшим в регионе вузом. Создан в 1957 году. Входят 10 факультетов, 7 институтов и два филиала .С 2021 года И.О. ректора является Дмитрий Глушко.

Айдар Дмитриев родился 7 января 1981 года в Якутске.

В 2003 году закончил академию ФСБ России по специальности «юрист».

В 2012 году – финансово-экономический институт Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Амосова по специальности «Экономист».

С 1998 г. по 2019 г. – служил по контракту в органах ФСБ России.

С 2019 по 2021 год проработал заместителем генерального директора АО «Управление развития строительных технологий».

В 2021 году Айдар Дмитриев – советник при ректорате ФГБОУ ВО «РГПУ им. Герцена». Затем, заместитель директора ФГБОУ «Международный центр образования Интердом им. Е.Д. Стасовой.

Добавим, Айдар Дмитриев — внук известного саха драматурга, поэта, заслуженного деятеля искусств РС (Я), кавалера знака отличия «Гражданская доблесть» РС (Я), члена союза писателей РС (Я), Союза театральных деятелей РС (Я) Иннокентия Аксентьевича Дмитриева — Сиэн Чолбодука.