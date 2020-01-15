Якутянин нашел в лесу два ружья и оставил себе

Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Алданскому району Якутии изъято два ружья неустановленной марки у 69-летнего местного жителя.

Мужчина пояснил, что несколько лет назад, возвращаясь с рыбалки, нашел на лесной дороге два ружья, собранные из разных частей и упакованные в мешок. Находку он взял с собой и спрятал в гараже.

По данному факту назначено проведение баллистической экспертизы, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение.

Уважаемые жители и гости республики!

Если у вас имеется незарегистрированное оружие и боеприпасы, не храните их у себя дома, а незамедлительно сдавайте в органы внутренних дел по месту Вашего проживания. Этим вы сможете не только обезопасить себя, но и получить материальное вознаграждение за сданные предметы вооружения.

Право на денежную компенсацию имеют граждане в возрасте старше 18 лет и проживающие на территории республики, незаконно хранившие оружие и добровольно сдавшие его в территориальные органы внутренних дел Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

Гражданин имеет право обратиться за назначением и предоставлением денежной компенсации в течение шести месяцев с даты добровольной сдачи оружия.

В случае добровольной сдачи вышеуказанных предметов, гражданин освобождается от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и ст. 223 «Незаконное изготовление оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации, независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.