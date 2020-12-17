Якутянин наказан за поддельные доллары
Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты).
Как установлено в ходе судебного разбирательства мужчина в июле 2020 года у здания ТЦ «Айсберг» нашел три поддельные купюры номиналом по сто долларов США каждая и решил обменять их на российские рубли.
Первая попытка обмена оказалась успешной. Злоумышленник, отправив свою знакомую, не осведомленную о преступном характере его действий, в одно из отделений банка, обменял одну купюру в 100 долларов США на российские рубли.
На следующий день мужчина также отправил свою знакомую в банк для обмена еще ста долларов, однако сотрудником банка фальшивая купюра распознана и изъята из оборота, подсудимый впоследствии задержан, у него также изъята третья купюра.
По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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