Якутянин повторил боевой путь своего деда-снайпера

Житель Якутии Юрий Петров награждён орденом Мужества за проявленный героизм во время специальной военной операции в Украине. Как сообщила его мать, внук повторил боевой путь своего прославленного деда, полного кавалера орденов Славы Дмитрия Петрова, который освобождал Украину от фашизма во времена Великой Отечественной войны и бился с бандеровцами ЯСИА

«Когда началась специальная операция, Юра служил по контракту и не мог не выполнить свой долг. Он очень неравнодушный парень и еще в начале всей этой истории в 2014 году переживал за Донбасс», — рассказала мама орденоносца Астра Петрова. Она сообщила, что морской пехотинец Юрий Петров выполнял боевые задачи на Киевском направлении и побывал в боях под Мариуполем.

«Мой отец, дед Юры, рассказывал, что, будучи пулемётчиком моторизованной бригады, в составе 65-й танковой бригады на 1-м Белорусском фронте освобождал город Волноваху. После он получил серебряный орден Славы. Потом узнала, что Юра тоже был в тех же местах, возможно, этот орден Мужества он заслужил там. Не знаю, может в этом есть символ или судьба», — сказала мама героя. Известно, что Юрий проходит лечение в госпитале в Ростове-на-Дону от легкой контузии. Как заверила мама, серьёзных ранений не имеет.

Он женат, двое детей, закончил школу в Якутске.

Его дед Дмитрий Петров защищал Родину в рядах Первого Белорусского фронта, был снайпером, пулемётчиком, участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Украины и Польши от немецко-фашистских захватчиков, а также в форсировании Западного Буга. Храбрый боец неоднократно вступал в рукопашную схватку с врагами. 2 апреля 1945 года в сражении за населённый пункт Хоэнштейн, рискуя жизнью, подполз к дзоту противника и, забросав гранатами амбразуру, уничтожил гарнизон фашистов. Раненый, обливаясь кровью, продолжал воевать. За этот подвиг Дмитрий Ананьевич был удостоен ордена Славы I степени и стал полным кавалером ордена Славы.