Якутянин награжден медалью Культегина

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Сегодня, 18 декабря Валерию Николаевичу ЛУКОВЦЕВУ, первому заместителю генерального директора НКИ «Бичик», общественному деятелю исполнилось 60 лет.

С юбилеем его поздравляют соратники по ВАТН – Всемирной Ассоциации Туркских Народов

Резиденция Президента “Всемирной Ассамблеи Туркских Народов”

городок Туран, историко-культурный, общественно-научный

центр туркского мира

Поздравительное письмо Валерий Николаевич Луковцев – Дьурустаану

ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ДЪУРУСТААН!

Поздравляем, дорогой брат, мы, деятели, Всемирной Ассамблей

Туркских Народов, Вас, со славным Юбилеем, с городка Туран, с самого сердца, столицы Туркского мира, с резиденции президента Ассамблей!

Вы видный сын героического народа уранхай сахалар, известный деятель общетуркского движения за единения, ветеран ВАТН, Человек несгибаемой воли, целеустремленности, о чем говорят Ваша деятельность, достижения.

Народ уранхай сахалар особый отряд туркского суперэтноса, даже

Человечества, сумевшие освоить суровый Север продвинув ареал обитания людей, во благо людей.

Величие определяется добрыми делами, Сахалар — великий народ ЕврАзий, такие люди как ВЫ олицетворение Великого народа.

САХАСТАН, наряду с Казахстаном и Турцией обладают самой большой территорией в туркском мире. Это удается не каждому. Земля — главное, мать богатства.

Уранхай сахалар дал миру целую плеяду деятелей, среди которых ВЫ занимаете особое место. Вы все на Курултай в Туране в 2014г.

прилетели внушительной делегацией, сделали ее работу намного содержательнее.

Дорогой Дъурустаан!

Всемирная Ассамблея Туркских Народов Вас, за особые заслуги в деле единения туркских народов наградила медалью имени Культегина первой степени, имени легендарного полководца древних турков.

Как бы мне хотелось бы в этот день побыть вместе с Вами рядом,

отпраздновать Ваш личный Праздник, который благодаря Вашей верности туркскому единству, стал нашим общим Праздником.

От такого праздника, участвуя на месте, мы бы получили несравненный заряд, радость общения с братьями сахалар, на всю жизнь.

Подобное имело место, когда в 2018 г. мы, ряд деятелей ВАТН были в Хакасстане, на юбилее нашего соратника Геннадия ТЮНДЕШОВА – Харамооса, впечатление от которого храним, будем хранить навсегда.

Еще раз обнимаю Вас дорогой мой друг Валерий Дъурустаан!

И всех наших деятелей народа сахалар, Вы все — наше Северное сияние.

Поклон Вам Сахалар, и семье, близким Дъурустана, открывшие ему дорогу – службе народу сахалар, туркскому миру.

Дорогой Дъурустаан, помните, Вы — сын великого народа сахалар!

Урангхай сахалар, помните, Вы один самых великих народов мира!

Обнимаю всех Вас братья, мы счастливы иметь таких братьев как Вы сахалар, Вас Дъурустаан!

Академик Ерментай СУЛТАНМУРАТ, президент ВАТН. 18 декабря 2020 г.

РЕШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ТУРКСКИХ НАРОДОВ

г. Туран РЕШЕНИЕ N 3 18 декабря 2020г.

Резиденция Президента МОО “Всемирная Ассамблея Туркских Народов”

Координационный Совет МОО “Всемирная Ассамблея Туркских Народов”, в связи с шестидесятилетним Юбилеем и за особые заслуги в деле единения туркских народов мира ЛУКОВЦЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА – ДЪУРУСТААН наградить медалью Культегина первой степени.

Президент Ерментай СУЛТАНМУРАТ.