14.12.2022
17:19
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Официально

Якутянин награжден государственной наградой республики

Указ о награждении государственной наградой РС(Я) № 2714 от 9 декабря 2022 года

За большой вклад в укрепление законности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

МАКАРОВА Игоря Владимировича, председателя Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 9 декабря 2022 г. № 2714

Источник: ЯСИА

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