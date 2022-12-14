Якутянин награжден государственной наградой республики

Указ о награждении государственной наградой РС(Я) № 2714 от 9 декабря 2022 года За большой вклад в укрепление законности, социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) МАКАРОВА Игоря Владимировича, председателя Арбитражного суда Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 9 декабря 2022 г. № 2714

Источник: ЯСИА

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