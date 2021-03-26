Якутянин наговорил лишнего

Прокуратурой Мегино-Кангаласского района Якутии утверждено обвинительное заключение по уголовного делу по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (оскорбление представителя власти).

Предварительным следствием установлено, что в марте текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на участке перед территорией Майинского отделения полиции Отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району, желая унизить честь, достоинство и авторитет сотрудников полиции в лице инспектора отделения дорожно-патрульной службы, осознавая, что последний является должностным лицом органов внутренних дел и находится при исполнении своих должностных обязанностей, выразил оскорбительные слова в его адрес, записав происходящее на камеру своего мобильного телефона. В дальнейшем указанную видеозапись он отправил в одну из групп мессенджера «WhatsApp» со значительным количеством участников.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокуратурой района направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 319 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде исправительных работ до 1 года.