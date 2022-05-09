09.05.2022
08:57
618

Якутия

Якутянин на Т-34 на Красной Площади

🎖На Красной площади в параде в честь 77-й годовщины Великой Победы выступят 4 легендарных танка Т-34. Водителем-механиком одного из них является Савва Яковлев, солдат-срочник из Верхневилюйска.

Он служит в мотострелковой дивизии № 23626 в поселке Калининец Наро-Фоминского района Московской области. Гордимся земляком!

Фото: ulusmedia
Источник: ulusmedia

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