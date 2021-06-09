Якутянин на своем опыте узнал, что легких денег не бывает
Жители Мирнинского района Якутии продолжают попадаться на уловки интернет — мошенников. Так, в Удачном студент 3 курса МРТК в поисках «легких денег» лишился 130 000 рублей. Молодой человек в социальной сети «Инстаграм» увидел рекламу инвестиционной площадки и связался с «менеджером» компании. Тот пообещал хороший заработок с нулевыми рисками и убедил студента перечислить ему 20 000 рублей, а также продиктовать номер банковской карты и CVV–код. Получив эти данные, мошенник тут же похитил с его счета еще 110 000 рублей.
Очередной жертвой аферистов стал заместитель начальника отдела одного из структурных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО). Мужчина перечислил лжепродавцу денежные средства в размере 35 000 рублей за покупку спутникового телефона. Объявление о продаже он нашел на сайте «Авито».
Уважаемые жители Якутии! Инвестиции с «гарантированной» высокой доходностью – априори мошенничество! Не верьте незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим легкое и быстрое обогащение! Не сообщайте никому реквизиты своих банковских карт и коды из СМС! Не соглашайтесь на предоплату, не убедившись в добросовестности продавца. Не переходите по ссылкам и не вводите на сомнительных сайтах данные своих банковских карт, СМС-коды. Будьте бдительны и не рискуйте своими сбережениями!
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