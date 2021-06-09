Якутянин на своем опыте узнал, что легких денег не бывает

Жители Мирнинского района Якутии продолжают попадаться на уловки интернет — мошенников. Так, в Удачном студент 3 курса МРТК в поисках «легких денег» лишился 130 000 рублей. Молодой человек в социальной сети «Инстаграм» увидел рекламу инвестиционной площадки и связался с «менеджером» компании. Тот пообещал хороший заработок с нулевыми рисками и убедил студента перечислить ему 20 000 рублей, а также продиктовать номер банковской карты и CVV–код. Получив эти данные, мошенник тут же похитил с его счета еще 110 000 рублей.

Очередной жертвой аферистов стал заместитель начальника отдела одного из структурных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО). Мужчина перечислил лжепродавцу денежные средства в размере 35 000 рублей за покупку спутникового телефона. Объявление о продаже он нашел на сайте «Авито».