Якутянин Михаил Охлопков награжден медалью за заслуги перед Карелией

Нашему земляку, министру здравоохранения Республики Карелия Михаилу Охлопкову на днях вручили медаль «За заслуги перед Республикой Карелия». «Спасибо вам от всех жителей Карелии. Михаил Егорович — самый доступный, самый эффективный министр. Я могу сам это подтвердить, в любое время суток к нему можно обратиться. И за тот срок, что он работает в республике, сделано очень много. Это заслуженная награда», — сказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Как вы помните, в Якутии Михаил Охлопков не был востребован, сообщает тгк Общественная группа Якутяне