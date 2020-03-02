Якутянин лишился более 600 тысяч рублей из-за тюльпанов

В полицию города Якутска обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что неизвестный обманным путем похитил у него 626 800 рублей. Мужчина пояснил, что к предстоящему весеннему празднику Международному женскому дню он решил приобрести 20 000 тюльпанов из Москвы для продажи в Якутске. Покупатель нашел в приложении 2ГИС крупную компанию по оптовой продаже цветов и оставил на сайте заявку. Через несколько минут ему позвонил мужчина, представился менеджером этой компании и сообщил, что более подробную информацию он отправит через WhatsApp. В этот же день звонивший отправил через мессенджер ссылку на сайт компании и условия заключения договора поставки тюльпанов: цветы стоили 350 000 рублей, а доставка 346 800 рублей. В ходе переписки предприниматель согласовал все условия и заключил договор. Затем с помощью онлайн приложения банка он отправил оговоренную сумму на указанный счет лжепоставщика. После подтверждения о поступлении средств на счет, потерпевший обнаружил, что телефоны компании отключены и сайт удален.

Полиция призывает граждан быть особенно осторожными при совершении онлайн покупок. Помните, что злоумышленники всё чаще пытаются продать несуществующие товары, создавая одноименные сайты-двойники. Стоит внимательно относиться к предложениям о продаже товаров по низким ценам. Будьте бдительны!