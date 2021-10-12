Якутянин — капитан юношеской сборной России по футболу. Успех команды в Хорватии

Юношеская сборная России (игроки 2003 г.р.) обыграла Болгарию во втором матче турнира в Хорватии со счетом 2:0.

Автор фото: Drazen Patarčić

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного клуба. Российская сборная большую часть матча провела в меньшинстве — красную карточку в середине первого тайма получил Ярослав Гладышев.

Как пишет «Спорт Якутии» в инстаграме, в этой игре 18-летний якутянин Артем Соколов вывел команду с капитанской повязкой.

Для Соколова этот матч стал уже 27-м в составе национальной сборной России. В активе якутского футболиста 11 забитых мячей.

Артем Соколов начал свой футбольный путь в пригородном поселке Марха в команде «Пульс» под началом тренера Василия Ивочкина. Якутянин был лидером юношеской команды «Чертаново» на протяжении последних лет, выступал в составе сборной России. Этим летом Соколова приобрел клуб «Химки», выступающий в Российской премьер-лиге.