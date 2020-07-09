Якутянин, известный как «поймай меня, если сможешь», получил три года условно

Три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года получил молодой человек, которого в сети сравнивают с мастером обмана и жульничества из фильма «Поймай меня, если сможешь». Как сообщает Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам Якутского городского суда, в судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался.

Напомним, зимой 2019 года на 24-летнего мужчину было заведено уголовное дело по факту мошенничества.

«Молодой человек вел „очень активный“ образ жизни. Имеет множество знакомств и столько же образов. Будучи безработным, он представлялся в разных кругах то представителем организации, то журналистом», — отметили в пресс-службе МВД по Якутии.

В социальных сетях подробности дела сравнили с известными случаями и киноисториями. В сети начали появляться публикации, в которых сообщалось, что Михаил «действовал по одной и той же схеме: говорил о связях, обещания, затем просьбы занять деньги, которые он не собирался отдавать».

Пользователи раскрыли множество образов подозреваемого, один из которых – корреспондент ЯСИА.

В суде было установлено два эпизода мошенничества. В первом он предложил трудоустроить потерпевшего в медицинское учреждение, во втором – в авиакомпанию. Ущерб составил пять и 29 тысяч рублей соответственно.

«В судебном заседании подсудимый И-в вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия», – отметили в суде