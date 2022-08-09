Якутянин избит до полусмерти и оставлен умирать в сугробе

В Алданском районе вынесен приговор в отношении жителя Пермского края, обвиняемого в убийстве.

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Пермского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Судом установлено, что в один из дней января 2022 года подсудимый, в ходе проведения совместно с потерпевшим ремонта транспортного средства, в результате возникшей ссоры нанес последнему более 60 ударов руками и ногами, а также предметами, используемыми в качестве оружия по различным частям тела.

В последующем подсудимый с целью сокрытия преступления вывез потерпевшего на автомобильную стоянку федеральной автомобильной трассы А-360 и оставил его в сугробе, где он скончался в результате полученных многочисленных телесных повреждений.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.